Da Casadei a Zeffirelli, a Lerici i vip ritratti con i loro cani

Golfo dei Poeti - Una mostra fotografica all'aria aperta dedicata ai cani e al rapporto con i 'loro' umani: l'appuntamento è a Lerici, con inaugurazione venerdì 18 giugno alle 11.00. Cave canem, questo il titolo dell'esposizione, allestita fino al 3 ottobre, è stata presentata stamani in sala consiliare alla presenza del sindaco Leonardo Paoletti e del maestro Claudio Barontini, autore dei quindici scatti, che troveranno spazio in grande formato tra Lerici e San Terenzo. In particolare, sei gigantografie (3 x 2 m) arricchiranno i giardini pubblici lericini e il lungomare Vassallo, ritraendo una serie di vip – e Barontini è 'specialista' nel ritrarre personaggi - assieme ai loro amici a quattro zampe: ci saranno i compianti Raoul Casadei e Franco Zeffirelli, gli attori Paolo Conticini e Roberto Farnesi, le stiliste Chiara Boni e Raffaella Curiel. Sul lungomare della Venere Azzurra ci saranno invece nove pannelli bifrontali (2 x 1,5 m) con fotografie che ritraggono cani in situazioni di attesa, in vari contesti.



“Lerici accoglie con entusiasmo questa nuova esposizione che, con empatia e discrezione, racconta l’indissolubile rapporto che unisce l’essere umano al suo cane – ha affermato il sindaco Paoletti -. Barontini dimostra, ancora una volta, la sua urgenza di esplorare la vita e i suoi molteplici aspetti, superando la forma del ritratto fotografico per cui è divenuto celebre. Ne risultano immagini capaci di catturare speciali momenti di quotidianità e di intesa, unici nella loro semplicità”. Un rapporto, quello tra cani e umani, che ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza durante i mesi di lockdown: gli amici a quattro zampe hanno infatti svolto un ruolo affettivo fondamentale.



“Proprio durante la pandemia, con l'amministrazione comunale è nata l'idea di organizzare una mostra open air – ha raccontato Barontini -. Ho scelto un tema per me in parte inedito: gli animali, anzi il cane. Dal mio archivio – eccezion fatta per la foto di Paolo Conticini con Jago, presa le scorse settimane - ho ricercato scatti empatici che catturassero l'attenzione del passante. Il risultato è un’esposizione divisa in due aree: una che raccoglie immagini catturate lungo le vie delle città, grandi e piccole, e un’altra che ritrae personaggi del mondo del cinema, della musica e della moda ritratti nella quotidianità con i loro amici a quattro zampe”. Difficile far mettere in posa i cani dei vip? “I cani in posa non si mettono – ha spiegato l'artista livornese -, è difficilissimo. Il fatto è che sono cani dei loro padroni, sono abituati a certe situazioni. Jago, il cane di Paolo Conticini, ha preso parte anche a un film in cui il suo padrone faceva il veterinario”. La mostra non mancherà di portare presenze vip a Lerici: “I personaggi ritratti mi hanno promesso che verranno. E per quei due grandi italiani che non ci sono più, verranno le famiglie, i figli di Zeffirelli, la moglie e i figli di Casadei”.