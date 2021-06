Cena in Palmaria per Bono Vox

Golfo dei Poeti - Metti una sera Bono Vox a cena in Palmaria. Emozione a fior di pelle ieri alla Locanda Lorena, quando lo storico leader degli U2 alle 21.00 è arrivato al locale di Giuseppe Basso assieme alla moglie e ad alcuni amici. Per Paul David Hewson una cena con antipasto, un'orata di oltre tre chili e spaghetti alla Giuseppe, adocchiati mentre un cameriere li serviva e tosto ordinati dopo essersi informato sul piatto. Alla fine della cena, la rockstar ha disegnato e autografato un "grazie" sul tovagliolo ed è tornato a bordo dello yacht proprietà di David Howell Evans, cioè The Edge, il chitarrista degli U2, per poi ripartire in direzione Sud Italia.