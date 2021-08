Cancellato il concerto di Khatia Buniatishvili a Lerici

Golfo dei Poeti - "Con grande rammarico comunichiamo che dopo due giorni di prove a Lerici, per motivi di salute, la pianista Khatia Buniatishvili è stata purtroppo costretta ad annullare il concerto previsto stasera, 2 agosto, per il Lerici Music Festival".

Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per il concerto di stasera 2 agosto del Lerici Music Festival potranno essere rimborsati automaticamente a partire dal 10 agosto.



Questa sera sarà comunque previsto in sostituzione del recital pianistico della Buniatishvili un concerto “All Stars” che vedrà protagonisti gli artisti al momento presenti al festival: Erica Piccotti, Costanza Principe, Giulio Plotino, Gaetano Di Bacco, Giuseppe Bruno, Philippe Geiss, Asya Fateyeva, Marija Aupy, Dariusz Samol, Gaia Gaibazzi e Gianluca Marcianò.



Per chi, invece, optasse per la permuta del biglietto del concerto annullato della Buniatishvili con biglietti per altre serate del festival, ne è previsto uno ulteriore in omaggio a titolo di scuse per il disagio involontariamente arrecato.



Per ulteriori informazioni contattare il numero 379 1379677



(immagine di archivio)