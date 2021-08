Blue Notes Atto II, un evento di beneficenza per celebrare la fine dell’estate

Golfo dei Poeti - Conto alla rovescia per il Blue Notes Atto II, l’atteso evento di beneficenza organizzato dal Rotaract Club Sarzana Lerici, in collaborazione con la Lega Navale di Lerici che si terrà giovedì 26 agosto, nella splendida cornice di

Villa Marigola.



Una serata per celebrare insieme la fine dell’estate, dedicata al buon cibo, al divertimento e alla musica con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Pubblica Assistenza di Lerici, che ogni giorno si impegna ad assistere i più

bisognosi. Appuntamento alle 19 per un primo aperitivo, seguirà alle 20, la cena accompagnati dalle note della musica italiana e per chi vorrà scatenarsi in pista dalle 22.30 Dj set, nel rispetto della normativa anticovid. Costo della partecipazione € 65 a persona.



Sarà obbligatorio per tutti la presentazione della certificazione verde anti covid e/o di tampone antigenico effettuato max 48 ore prima dell’evento. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito della Lega Navale di Lerici www.leganavalelerici.it o scrivere a sarzanalerici.club@rotaract2032.it