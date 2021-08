Böcklin e il sacro bosco di Villa Marigola

Golfo dei Poeti - Un maestro dell'Ottocento, tra i principali esponenti del simbolismo tedesco, sulle rive del Golfo dei poeti – anzi, sulle sue primissime alture – per lasciare il suo prezioso segno. Corre l'anno 1890, e la famiglia inglese Pearse, acquisita Villa Marigola da due anni, portano a termine i lavori di sistemazione della porzione di giardino posta a monte dell'edificio, fino ad allora tenuta a vigneto. E in questa operazione coinvolgono nientemeno che il grande Arnold Böcklin (Basilea 1827-San Domenico di Fiesole 1901), celebre pittore e scultore svizzero, autore, tra i vari capolavori, de L'isola dei morti, dipinta in cinque versioni. L'intervento a Villa Marigola è ripercorso nell'Atlante dei giardini storici della Liguria (Sagep editori), volume a cura di Francesca Mazzino che presenta i risultati del progetto di ricerca Realizzazione di un Atlante dei giardini storici della Liguria ideato e realizzato dall'allora Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici (oggi Segretariato regionale Mibact per la Liguria), da Regione Liguria e dal Dipartimento di Scienze per l'Architettura dell'Università di Genova. A Villa Marigola, Böcklin, si legge “realizza un sacro bosco con concrezioni calcaree ad imitazione della natura rocciosa fra il parterre frontale, sospeso sul mare, e il parco retrostante”.

Il testo ripercorre l'intera storia della dimora, come di altre della regione e della provincia, dalla costruzione a fine Settecento da parte della famiglia Ollandini, che nel 1836 la cedettero agli Alli Maccarin; quindi il passaggio ai menzionati Pearse; poi, dal 1923 al 1949, la villa appartenne al senatore Gio Batta Bibolini, “il quale all'inizio degli anni '30 – spiega l'Atlante - affidò all'architetto Franco Oliva la ristrutturazione dell'edificio che portò il complesso alla sua fisionomia attuale”. Nel 1979, poi, il passaggio alla Cassa di risparmio della Spezia. Legati a Villa Marigola anche due illustri figure legate alla storia lericina, Mary e Percy Shelley, che, ricorda il volume, “avevano vissuto nella dependance di Villa Marigola-Ollandini”.