Arena estiva Astoria, stasera 'Crudelia'

Golfo dei Poeti - Prosegue la programmazione cinematografica all'aperto dell'Astoria di Lerici. Questi i prossimi appuntamenti



ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI



Martedi 17 Agosto

ORE 21.15 CRUDELIA (A Grande Richiesta )



Mercoledi 18 Agosto

ORE 21.15 CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO (Bambini al Cinema)



Giovedi 19 Agosto

ORE 21.15 CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO (Bambini al Cinema)



Venerdi 20 Agosto

Ore 21.15 UNA DONNA PROMETTENTE ( A Grande Richiesta)



Sabato 21 Agosto

Ore 21.15 UNA DONNA PROMETTENTE ( A Grande Richiesta)



Domenica 22 Agosto

Ore 21.15 UNA DONNA PROMETTENTE ( A Grande Richiesta)



CRUDELIA Crudelia (Cruella in originale) di Craig Gillespie cattura l'immaginario di tutti gli appassionati del mondo Disney, come di quelli abituati a toni più dark e cupi: un'operazione commerciale di altissimo valore, oltre che una pellicola ben fatta, soprattutto nello script e nelle ottime interpretazioni di Cruella (Emma Stone) e Beatriz (Emma Thompson), oltre che nelle riuscitissime ambientazioni



CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO Il capitan Sciabola dovrà affrontare molte sfide quando inizia a trovare un diamante magico perduto. Un pirata all'inseguimento di un diamante prezioso, una ciurma strampalata, due piccoli eroi e un'eroina in cerca di avventura..



UNA DONNA PROMETTENTE Una donna è in cerca della sua personale vendetta. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, La sceneggiatura è perfetta, quasi un meccanismo ad orologeria. Il futuro è donna! E ora, in piena epoca #MeToo, non può che essere un'agguerrita paladina del gentil sesso come Emerald Fennell a ribadirlo attraverso il proprio graffiante battesimo del fuoco dietro alla macchina da presa.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 Per il CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA (che riapre il 14 settembre) E ASTORIA LERICI la cassa apre alle ore 20.15



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA