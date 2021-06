Arci Solaro, torna 'Un mercoledì da piccioni'

Golfo dei Poeti - Ripartono i 'Mercoledì da piccioni' al Circolo Arci di Solaro di Lerici, in Via Vassale. La manifestazione, giunta alla settima edizione, vedrà il direttore artistico Alessandro Brizzi presentare uno scrittore e un artista, con interventi musicali di Claudio Galazzo e letture di Alberto Fiorito. Ecco il programma:



30 Giugno

ROBERTO BOLOGNA

Il volto nascosto della luna

Dall'ultima esecuzione della pena capitale in Italia, avvenuta a Vezzano Ligure tra le mura del Forte Basta il cinque aprile 1947, inizia l'ultima indagine del Commissario Leonardo Giannetti.

CHIARA PAGANINI

Suggestioni visive

Ricerca di armonia fra colori, luci e forme osservando da vicino i borghi marinari della Spezia.



07 Luglio

DANILO FRANCESCANO

La Roccia del Malpasso

Una storia ligure di mare, amore e guerra nell'Europa di Napoleone.

LOREDANA SOLIANI - LORENA VITA

Impressioni: il Blu, tracce astratte Particolari, Colori e Astrazioni nel quotidiano.



14 Luglio

AUT AUT Edizioni

Come nasce e cresce una casa editrice Una Casa Editrice indipendente fondata nel 2016.

I fondatori, Francesca Calà Lesina e Salvatore Spitalieri ci raccontano la loro avventura nel mondo dell'editoria.

ORIETTA GODANI

Droplets & Flowers

A volte le parole non bastano. Allora servono i colori, le forme, la luce... e le emozioni.



21 Luglio

FABRIZIO LOMBARDI

Scirocco

Il romanzo d'azione di un nuovo autore che sa legare

gli elementi classici del noir a una raffinata introspezione psicologica. Una vicenda ambientata nell'ex area IP della Spezia, terreno di battaglie politiche e ambientaliste che muove da un misterioso delitto a scenari internazionali.

LARA TOMMASI

Oltre

Soffermarmi sui particolari e andare oltre è la mia natura; quando leggo un libro, invento una favola per i miei figli, guardo un film.



28 Luglio

EMANUELA ERSILIA ABBADESSA

La canzone fasci sta tra mammismo e superomismo La scrittrice, giornalista e musicologa parlerà sul consenso attraverso la musica: l'arma "spuntata" della canzone fascista.

CHIARA D'ATRIA simbÙlide

Inserzioni grafiche, autoritratti fotografici di un

io sconosciuto. Proiezioni da mondi lontani che attraversano come "bolidi" lo spazio, aggregando per accostamenti le molteplicità del possibile.



Inizio incontri ed esposizioni ore 19,00

Al termine, cena con gli autori

Per prenotazioni 389 9064375