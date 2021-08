Applausi e risate, il successo di Tabù al Parco Shelley

Golfo dei Poeti - Tutto esaurito mercoledì scorso al Parco Shelley di San Terenzo di Lerici per Tabù, spettacolo di teatro cabaret presentato dal Teatro Della Fonte, in collaborazione con Soundgood, e inserito nella rassegna Sipario. Applausi e risate hanno accompagnato l'esibizione di Giancarlo De Biasi, da Comedy Central, che ha all'attivo anche un ruolo di spicco ne L'uomo Samargantico, in concorso ai David di Donatello 2021. A coadiuvarlo la talentuosa attrice teatrale e cinematografica Irene Elisa Parenti della scuola Galante Garrone di Bologna, che vanta a sua volta collaborazioni con alcuni maestri e registi tra i più significativi del panorama nazionale. I due interpreti, alternandosi sul palco, hanno saputo raccontare, in maniera coinvolgente,

divertente e scanzonata, la realtà dei nostri tempi, offrendo al pubblico anche molti spunti di riflessione. I due poi, per completare la bella serata, hanno voluto ringraziare e chiamare sul palco il loro acting coach e regista Lorenzo Micoli, attore della scuola Teatro Stabile di Genova.