Golfo dei Poeti - Serena Berneschi torna alla Terrazza Venus Bar di Porto Venere per un aperitivo dalle sonorità pop e soul. Musica dal vivo vista mare fino alle 20.30. Per l'occasione Venus Bar presenta in primo piano il Villa Linda Vermentino Colli di Luni Doc di Pietra del Focolare. Appuntamento nella serata di oggi, venerdì 9 luglio, dalle 19.00, alla Terrazza Venus Bar del Grand Hotel di Porto Venere.