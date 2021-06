Alessandro Robecchi racconta il suo "Flora" a Lerici LibrAria

Golfo dei Poeti - Prosegue la rassegna di letture all’aperto “Lerici LibrAria”.

Dopo il successo registrato dal primo incontro, che ha visto una gremita Rotonda Vassallo accogliere lo scrittore Luigi Garlando e la presentazione del suo libro “Vai all’Inferno Dante”, edito Rizzoli, Lerici si prepara ad accogliere un nuovo avvincente appuntamento.

Sabato 5 giugno, alle ore 18:30 in Rotonda Vassallo, lo scrittore, giornalista e autore televisivo Alessandro Robecchi presenterà il nuovo libro “Flora”, edito da Sellerio.

Un giallo dal ritmo intenso, ambientato in una Milano vista dai banconi dei bar, dai salotti borghesi, dai marciapiedi di periferia, che racconta l’avventura di Carlo Monterossi, immerso nelle indagini del rapimento del secolo: quello di Flora De Pisis. La regina della tivù del dolore, la diva dello schermo, cinica e umana, amata dalle masse è stata sequestrata o forse si tratta di una trovata pubblicitaria? La richiesta di riscatto arriva quasi subito, accompagnata da un’assurda pretesa: un’ora di trasmissione in diretta nell’orario di punta, senza interruzioni pubblicitarie e spot.

Un romanzo che getta uno sguardo disincantato sulla nostra società e rivendica un mondo fatto di “grandi sogni”.

La scrittura asciutta, pungente, arguta ci regala un noir coinvolgente, in cui i dialoghi e le parole sono in perfetto equilibrio e dove si ritrovano immagini del passato, di poesia, libertà e resistenza.

Un inchino al movimento surrealista parigino.



Alessandro Robecchi è un autore poliedrico, che scrive per la televisione e per il teatro: è stato editorialista de “Il Manifesto” e autore dello show “Fratelli di Crozza”.

Critico musicale per “L’Unità” e per “Il Mucchio Selvaggio”, ha diretto programmi in onda su Radio Popolare, firmando la striscia satirica Piovono Pietre.

Ha fondato e diretto il mensile gratuito” Urban” e vanta numerose pubblicazioni, tra cui su “Il Fatto Quotidiano” e su “Pagina 99” e “Micromega”.

Modererà l’incontro, che si svolgerà alle ore 18:30 in Rotonda Vassallo, Isabella Rinaldi.