Al via il corso di teatro iniziatico di Angelo Tonelli

Golfo dei Poeti - Con il mese di settembre riprendono le attività on line e dal vivo della Scuola Arthena. Il 14 settembre alle 21 primo incontro gratuito del corso di teatro iniziatico diretto da Angelo Tonelli. Il corso prevede incontri settimanali dalle 21 alle 23 in cui si praticheranno esercizi di respirazione, potenziamento vocale, scioglimento dei blocchi emotivi, catarsi, associati alla riflessione teorica sul teatro greco e iniziatico in senso lato. Il corso sarà luogo di creazione condivisa di una azione di teatro rituale che culminerà in uno spettacolo da mettere in scena in varie località. Per informazioni e iscrizioni telefonare a 338.31.53.159.