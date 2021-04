A Tellaro "Teatrando con la memoria"

Golfo dei Poeti - Il prossimo maggio prenderà il via il laboratorio teatrale di Teatrando con la Memoria, progetto della Società di Mutuo Soccorso di Tellaro e volto alla valorizzazione del sito archeologico di Barbazzano attraverso la rievocazione teatrale della Leggenda del Grifo.

Il docente sarà l’attore e regista Toni Garbini, del Teatro Ocra di Sarzana.

Le attività si svolgeranno a Tellaro, presso l’ex scuola primaria “G. Pascoli” di via della Fonte, impiegando sia l’area esterna sia un’aula messe a disposizione dal Comune di Lerici.

Il laboratorio è rivolto a bambine/i e ragazze/i tra i 6 e i 14 anni.

Essi saranno impegnati, a sabati alterni (la mattina, tra maggio e novembre: primo incontro sabato 8 maggio 2021). La durata degli incontri è di 90 minuti ciascuno. È prevista una pausa ad agosto.

Il 30 aprile, alle ore 17.30, negli spazi della scuola di Tellaro, Toni Garbini terrà una presentazione delle attività.

Successivamente sarà avviato per le bambine e i bambini tra i 3 e i 6 anni anche un laboratorio artistico di creazione di un piccolo manufatto con le sembianze del Grifo (l’animale fantastico legato all’omonima leggenda). Essi inoltre parteciperanno alla costruzione del grande Grifo che sarà utilizzato nella rappresentazione teatrale.

Per informazioni e iscrizioni inviare un messaggio (sms o whatsapp) al numero: 331-9516716. Per le iscrizioni scrivere a: info@teatrandoconlamemoria.it.



Teatrando con la Memoria è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”.

Il soggetto responsabile è l’Associazione Società di Mutuo Soccorso di Tellaro.

Partner Sostenitori sono il Comune di Lerici, il Parco di Montemarcello-Magra-Vara e l’Unione Sportiva di Tellaro.