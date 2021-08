A 'Lerici legge il mare' il ricordo di Baudone e Mamino

Golfo dei Poeti - Prenderà il via il prossimo 17 settembre la decima edizione di Lerici legge il mare, l'ormai tradizionale manifestazione dedicata alla cultura marinara promossa da Società marittima di mutuo soccorso, Comune di Lerici e Stl, in collaborazione con la Libreria Ricci. Una tre giorni di incontri, presentazioni, laboratori – nei prossimi giorni sarà presentato nel dettaglio il programma – che non mancherà di ricordare Alessandro Mamino e Vittorio Baudone, prematuramente mancati nei mesi scorsi. “In neanche un anno – così dalla Mutuo soccorso lericina - sono mancati due grandi amici, due colonne della Società marittima, seri e disponibili, riservati e sempre presenti per Lerici e per la Società: Alessandro Mamino, comandante e vicepresidente della Marittima, e Vittorio Baudone, fotografo e a sua volta punto di riferimento a sua volta della Società. Una perdita immensa, un dispiacere enorme”. Baudone sarà ricordato il 17 settembre, giorno dell'inaugurazione, Mamino il 18, attraverso le borse di studio intitolate alla sua memoria rivolte a cinque studenti dell'Istituto Nautico della Spezia, d'intesa con la dirigenza del Capellini Sauro.