A Lerici il ciclo di laboratori “Tutti giù per terra. Artigiani per un giorno”

Golfo dei Poeti - Ai blocchi di partenza il progetto “Tutti giù per terra. Artigiani per un giorno”, organizzato dal Comune di Lerici con la collaborazione di Abygaille. Laboratori creativi e di intrattenimento per i più piccoli saranno organizzati nelle piazze dei borghi lericini, dal 22 giugno al 3 agosto. “Grazie a questo progetto educativo vogliamo accompagnare i bambini alla scoperta dell’artigianato e dei mestieri – spiega l’assessore all’Istruzione, Laura Toracca -. Imparare a conoscerli significa avere il primo contatto con un patrimonio di preziose conoscenze e acquisire la percezione di ciò che si muove intorno a noi, attraverso un viaggio divertente e ricco di sorprese, durante il quale sviluppare anche la manualità”.



Si parte domani, martedì 22 giugno, dalle 20 alle ore 23 in Rotonda Vassallo, con il “Laboratorio della fattoria”: cosa vuol dire coltivare? Durante il laboratorio si spiegherà come dal seme si arriva a un prodotto, grazie all’orologio delle stagioni, si racconterà la raccolta delle verdure grazie a un piccolo orto, la cura dei maiali nel loro porcile, delle galline, la raccolta delle uova e l’organizzazione della scuderia, per la quale i nostri piccoli potranno costruire e montare il proprio cavallo. Martedì 29 giugno, dalle 20 alle 23, Piazza Brusacà a San Terenzo ospiterà “Archeolab”: l’archeologo si occupa di scavi e ritrovamenti di epoche ormai lontane, quando non c’erano i telefonini e le astronavi ma la terra era abitata da animali giganti come il T-Rex e lo pterodattilo. Il laboratorio verterà sulla costruzione di un cappello da archeologo e sulla ricerca di fossili. Martedì 6 luglio, dalle 20 alle 23, nella piazzetta di Pugliola si svolgerà il “Laboratorio pesca”: nella nostra Regione la pesca ha sempre svolto un importante ruolo. I giovani pescatori impareranno l’arte di questa attività, scopriranno le differenti specie di pesce, costruiranno una canna e pescheranno, nel “magico mare”, animali davvero speciali.



Martedì 13 luglio, alla stessa ora, in piazza Garibaldi si svolgerà “Il cantiere”: gli operai del cantiere lavorano sodo per costruire e mettere in sicurezza le nostre città. In questo laboratorio i giovani capocantiere entreranno in una città a grandezza di bambino e impareranno a costruire e a sporcarsi le mani con creatività. Martedì 20 luglio sarà la volta, alla stessa ora, in piazza Brusacà, del “Laboratorio di falegnameria”. I giovani falegnami in erba verranno guidati con maestria a tagliare, costruire, segare, limare scoprendo il bello del fabbricare e acquisendo fiducia nelle proprie capacità. La progettazione, la creatività e la manualità si fonderanno in questa attività che, oltre a divertire, avvicinerà i bambini all’importanza dell’artigianato, della territorialità, degli elementi offerti dalla natura, della sostenibilità e del rispetto delle materie prime e dell’uomo. Martedì 27 luglio, in Piazza Santa Croce alla Serra, sarà allestito il “Salone delle meraviglie”: gli aspiranti stylist impareranno ad acconciare le signore con le teste più strambe della storia. Ultimo appuntamento, martedì 3 agosto in piazza Figoli a Tellaro con “Cheese. Fotografando insieme”. I bambini hanno nel loro sguardo una purezza che da adulti si tende a dimenticare. Insegnare a fotografare ai bambini è un modo per allenarli a non perdere il loro originale modo di osservare le cose. I piccoli saranno accompagnati nella costruzione di una macchina fotografica, utilizzando cartone, colla, forbici e...tanta fantasia. Per info: Samuela 338.8066120; Christian 3474912150.