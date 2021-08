A Lerici il “Premio Chatwin - Camminando per il mondo”

Golfo dei Poeti - Lerici ospiterà, sabato 23 ottobre, il concorso di narrativa e fotografia “Premio Chatwin - Camminando per il mondo”.

Un nuovo bando, in occasione del ventennale della nascita del Premio, con cui rendere omaggio allo scrittore, viaggiatore e fotografo inglese al quale, nel 2001 fu dedicato il festival del viaggio, primo e unico nel suo genere.

Rivolto a tutti i viaggiatori e agli appassionati di letteratura di viaggio, il Premio prevede un concorso internazionale di reportage di viaggio che per questa edizione, a causa delle difficoltà e degli impedimenti causati dal Covid, non vedrà purtroppo la sezione dedicata ai video reportage.



Il concorso è aperto a tutti, professionisti e non, ed è riservato alla narrativa e alla fotografia. La Giuria che dovrà decretare gli elaborati vincitori è composta da scrittori, giornalisti, antropologi, artisti e presieduta dalla scrittrice Dacia Maraini e dal fotografo Gianni Berengo Gardin. La preselezione è affidata a una commissione di 10 esperti dei due settori. Alla presenza di Elizabeth Chatwin, madrina delle precedenti edizioni del Premio, sabato 23 ottobre avrà luogo la presentazione dei migliori reportage che hanno partecipato al concorso, la premiazione dei vincitori e la consegna dei premi speciali, fuori concorso, ai personaggi che hanno legato la propria vita al viaggio. Sarà consegnato il premio “una vita di viaggi e passione letteraria’ a Colin Thubron, scrittore di narrativa di viaggio, inserito dal Times nell’elenco dei 50 scrittori britannici più importanti della seconda metà del Novecento Il premio “viaggi di carta”, miglior libro edito nel 2020, a “Il Grande viaggio, lungo le carovane della via della seta” di David Bellatalla e Stefano Rosati, Montura Editing



Il termine per partecipare al Premio Chatwin 2021 scade il 7 ottobre. L’iniziativa, nata da un’idea di Luciana Damiano, ha preso il via nelle prime edizioni alla Spezia ed è poi approdata in Francia, a Nizza, e a Genova, dove è rimasta fino al 2010. Dopo un periodo di pausa, il Premio Chatwin, che nelle dieci edizioni del festival ha visto la partecipazione di illustri viaggiatori, ritorna con un’edizione speciale, organizzata dall’ Associazione Culturale Chatwin, in concorso con il Comune di Lerici, STL - Sviluppo Turistico Lerici -, il sostegno della Regione Liguria e il patrocinio del Ministero della Cultura. Il bando è scaricabile dal sito www.premiochatwin.it