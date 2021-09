"Una rassegna marinara, senza fronzoli"

Golfo dei Poeti - Lerici legge il mare si appresta a tagliare l'importante traguardo della decima edizione. L'appuntamento con la rassegna dedicata alla letteratura e alla cultura marinaresche, la prima nata in Italia, è per il 17, 18 e 19 settembre in Piazza Garibaldi. E nonostante la pandemia non abbia reso semplice l'organizzazione, il programma proposto è come sempre, ricco di appuntamenti e ospiti di livello. La manifestazione, organizzata dalla Società Marittima di Mutuo Soccorso e dal Comune di Lerici, in basilare sinergia con Stl (Sviluppo Turistico Lerici Srl), è diventata negli anni un punto di riferimento nazionale e internazionale della cultura marinara. Tutto ruota attorno ai libri, agli autori e alla cultura del mare: non mancherà la tradizionale 'Libreria del mare', predisposta dalla libreria Ricci della Spezia e fornita di tutte le ultime pubblicazioni a carattere marinaro; e ancora gare di pesca e regate veliche, laboratori per bambini e ragazzi, autori di fama, incontri e seminari, mostre e gastronomia marinara, le vele latine e gli splendidi velieri Pandora e Zigoela.



“Questa rassegna, ormai di livello internazionale, porta avanti la tradizione marinara, tradizione a cui Lerici ha dato personalità molto importanti - ha affermato stamani in conferenza stampa il sindaco Leonardo Paoletti-. Il programma è ricco e interessante in ogni suo punto. Lerici senza cultura sarebbe come Lerici senza il mare. L’amministrazione comunale prosegue nella cura degli eventi che ormai rappresentano ormai l’immagine di Lerici nel mondo. Anche attraverso l’impegno nel promuovere i nostri appuntamenti culturali storici si valorizza il territorio e la vocazione turistica dei nostri borghi, potenziando l’economia locale e sostenendo l’occupazione e gli investimenti sul territorio”.



“Rivolgo un pensiero a due amici fraterni scomparsi recentemente, Alessandro Mamino e Vittorio Baudone, di cui sentiamo la mancanza per l’umanità e il sostegno che ci davano e che saranno ricordati nel corso della manifestazione – così Bernardo Ratti, curatore della rassegna e presidente della Società marittima di mutuo soccorso -. L’organizzazione di questa edizione è stata, come sempre, intensa, con l’aggravio delle difficoltà di pianificazione legate alla pandemia. Predisporre in ogni suo punto un appuntamento come Lerici Legge il Mare, atteso da tutti, comporta un impegno di coordinamento costante, considerando anche che, pur preparati, siamo tutti volontari. L’apporto dei soci della Marittima, una delle più antiche società liguri, è fondamentale, così come l’aiuto di tanti volontari lericini, degli operatori commerciali e la condivisione dei contenuti con il sindaco Leonardo Paoletti e con il presidente di Stl Loris Zanelli e il suo staff. Il programma proposto è vario e interessante, ed è un programma marinaro, senza tanti fronzoli".



“Bernardo Ratti nel corso della preparazione mi parlava di un'edizione un po' dimessa, visto il periodo che rende un po' più complicate le cose – ha detto Lisa Saisi, consigliera delegata alla cultura -. Ma sfogliando il programma mi viene da immaginare che, se questa è un'edizione dimessa, la prossima sarà addirittura stratosferica. Lerici legge il mare è un grande momento di incontro per tutti i lericini. Un grazie ai volontari della Marittima per il loro impegno, che porta a risultati eccellenti. Come istituzioni non possiamo fare altro che dare il nostro supporto. E anche la biblioteca civica si dedicherà al tema del mare”.



“Abbiamo organizzato la manifestazione in un momento difficile ma con grande entusiasmo. Lerici legge il mare è una delle manifestazioni più interessanti dal punto di vista storico e culturale tra quelle organizzate nel nostro paese. Una rassegna che coinvolge i lericini, che si tiene nella pubblica piazza coinvolgendo un numero notevole di grani e piccoli e che affronta tematiche che riguardano valori cardine della Società marittima, quali il soccorso in mare e la solidarietà”.







Due gli ospiti d’onore della rassegna: Dario Vergassola, tra i comici italiani più apprezzati, e il professor Antonio Musarra, uno di più importanti storici a livello internazionale. E il premio “Solidarietà in Mare” sarà dedicato alla memoria a Gianni Iacoviello, il giovane secondo capo mancato nella tragedia della Torre piloti di Genova. E ancora tanti eventi, tra cui la campagna Coop per la salvaguardia dell’ambiente e delle nostre acque; laboratori, gare e iniziative per bambini e ragazzi, tra cui le Sirene di Ligurian Pod, che nuoteranno nel nostro mare; l’Ape Libraia e i racconti di Riccardo Monopoli. Attualità e storia saranno protagoniste: il professor Musarra racconterà il “Medioevo marinaro”, soffermandosi sull’apporto lericino alla Repubblica di Genova; si parlerà di due anniversari trentennali, quello della tragedia della “Moby Prince”, raccontata dal giornalista Rai Federico Zatti, e quello dell’ “Esodo Albanese”; Luigi Merlo, Stefano Sarti, Mario Sommariva ed Egidio Tessoni terranno un seminario sul “Futuro delle attività legate al mare”; il professor Luca Lo Basso tratterà del cambiamento epocale della marineria a cavallo tra ‘800 e ‘900; Giovanni Panella parlerà delle barche tradizionali del Mediterraneo.

Non mancherà lo “scrittore del mare” Mario Dentone con il suo nuovo libro e altri prestigiosi autori come Lorenzo Bono, Monica Callegari, Marco Caligari, Susy Zappa, gradito ritorno a Lerici, e il professor Persio Tincani.

Novità di questa edizione le visite al borgo, in compagnia delle guide turistiche della “Coop Arte e Natura”.

Fiore all’occhiello, gli appuntamenti con i “Libri a bordo” dei velieri che, tra gli altri, vedranno protagonista lo scrittore e vignettista Davide Besana, che darà le sue istruzioni per andare a vela.

Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia: l’“Aperimuscolo” in Borgata e, il 16 settembre, l’anteprima online della rassegna con i “panini marinari” di Achille Lanata Biscotto.

Lerici Legge il Mare chiuderà con “Mangiar marinaro”: una chiacchierata dedicata alla cucina ligure in compagnia di Bernardo Ratti, ai grandi menù dei transatlantici e, con l’Ammiraglio Roberto Liberi, ai menù in uso nella Marina Militare.



