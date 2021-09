"Tyrus mayor", sono i tuoi giorni. Da domani scattano le prenotazioni

Golfo dei Poeti - Dunque, ci siamo. Dopo intere giornate di lavoro per pulire i tracciati e mettere in sicurezza tutti gli angoli di visita, grazie al determinante lavoro dei volontari del Cai della Spezia, l'isola del Tino sarà visitabile per la tradizionale apertura di San Venerio nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre. In entrambi i giorni sono previsti due turni (CDS ne aveva parlato qui) di quattro ore sull'isola, il primo con partenza dalla Spezia e da Portovenere alle 9 e imbarco dal Tino alle 13,30. Il secondo con partenza (dalla Spezia e Porto Venere) alle 13 e imbarco al ritorno alle 17,30. Sarà obbligatoria la prenotazione e il Green pass. Da mercoledì alle 13 sarà attivo questo link dal sito internet del Cai la Spezia, dove sarà possibile prenotare il biglietto del battello e troverete tutte le informazioni su quanto è stato preparato sull'Isola. Clicca qui per prenotare.



Prefettura e Marina militare, insieme a tutti gli attori chiamati in campo in vista della riapertura dell'isola, hanno infatti optato per il portale unico per snellire e facilitare il più possibile le operazioni di prenotazione. Nel contesto dell'attività, si potrà decidere se svolgere una visita al faro, oppure se partecipare ad un'attività di studio di biologia marina, garantita da un'associazione di alto livello e specializzata nel settore. L'Isola del Tino si presenterà curata e con qualche piccola novità sentieristica con un nuovo collegamento alla Batteria Ronca. L'area archeologica resterà interdetta a causa dello scavo in corso e sarà possibile ammirarla dall'alto. Ovviamente nessun accesso privato sarà consentito.