'Tabù', al Parco Shelley serata cabaret con Giancarlo De Biasi e Irene Elisa Parenti

Golfo dei Poeti - Mercoledi 11 agosto, alle ore 21,30, presso Parco Shelley a S.Terenzo di Lerici, all'interno della

rassegna Sipario, andrà in scena lo spettacolo di teatro-cabaret “Tabu'”. Interprete e autore principale l'attore comico Giancarlo De Biasi, che dagli anni novanta ad oggi ha partecipato a programmi televisivi di successo per comici e stand up comedians, tra i quali Comedy Central, ed è uno dei protagonisti del film in concorso ai David di Donatello 2020-21, “L'uomo Samargantico” di Luca Martinelli. Al suo fianco ci sarà la talentuosa attrice teatrale e cinematografica Irene Elisa Parenti, di formazione Accademia Galante Garrone di Bologna, che vanta a sua volta collaborazioni ed esperienze formative di livello, come quelle con Cristina Pezzoli, Gabriele Vacis, Jurij Ferrini ed altri. La direzione degli attori e parte dei testi sono di Lorenzo Micoli, regista ed attore della Scuola Teatro Nazionale di Genova. L'ingresso alla serata sarà libero e gratuito sino ad esaurimento posti. Per prenotare, basterà inviare un messaggio WhatsApp al 3485543921 dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 16 alle 18, indicando: nome e cognome, titolo e data dello spettacolo ed il numero dei posti richiesti.