“Prezzemolo e vecchi nervetti”, il libro di ricette disegnate con allegria da Davide Besana

Golfo dei Poeti - Presentazione com Giovanni Soldini ieri sera in Piazza Mottino a Lerici. Il velista ha parlato di cucina con l'amico Davide Besana, quello dei fumetti di vela, che ha appena finito per le Edizioni Cinque Terre il suo manuale di cucina disegnato “Prezzemolo e vecchi nervetti”.

Davide e Giovanni, ambedue appassionati di vela, ambedue ai fornelli in casa e in barca, ambedue emigrati a La Spezia da Milano si sono conosciuti nel 1988 in occasione di una regata d’altura e ogni tanto, bordeggiando si incrociano in terra e in mare.



Giovanni Soldini , con e le sue avventure rocambolesche e il suo linguaggio è stato per anni un protagonista perfetto dei fumetti di Davide Besana, e assieme hanno presentato a Portofino, nel 1991, il primo libro di Davide.