'La custodia dei cieli profondi', Raffaele Riba in Rotonda Vassallo

Golfo dei Poeti - Nuovo appuntamento con la rassegna di letture all’aperto “Lerici LibrAria”: domenica 20 giugno, alle ore 18:30 in Rotonda Vassallo, lo scrittore Raffaele Riba presenterà il suo ultimo libro “La custodia dei cieli profondi”, 66th and 2nd editore.

Siamo a Cascina Odessa, un piccolo quartiere periferico dimenticato dal mondo.

Una danza di parole ci guida nella vita di Gabriele, che lotta contro il progressivo sfaldarsi della propria famiglia, fino a quando non si consuma l’addio più doloroso, quello con suo fratello Emanuele. Il legame è spezzato e anche l’Universo sembra essersene accorto: nel cielo compare un altro sole, un sole debole. I grilli tacciono, piovono poiane, il tempo si dilata.

Il secondo romanzo di Raffaele Riba tratta, in maniera sottile ma profonda, il tema delle grandi relazioni, quelle che credevamo infinite e che possono rivelarsi effimere.

L’universo intimo di Gabriele, la sua famiglia, si disgrega sotto ai suoi occhi e lui rimane una particella singola, custode dei legami e dei ricordi un tempo persistenti, diventando agli occhi dei suoi compaesani “un matto”, “un alienato”.

Riba ci invita a riflettere sui nostri mondi privati e sulle loro dinamiche, sulle aspettative che ognuno di noi nutre fin dall’infanzia e sulla trasformazione a cui sono sottoposte.

Raffaele Riba, nato a Cuneo nel 1983, è tra i curatori di Scrittorincittà e insegna alla Scuola Holden. Ha esordito nel 2014 con “Un giorno da disfare”, edito da 66th and 2nd, e nel 2015, per Loescher, è uscito “Abbi pure paura”.