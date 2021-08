"Ingannare l'attesa" di Serena Fineschi a FourteemArTellaro

Golfo dei Poeti - Serena Fineschi esporrà dal 14 fino al 27 agosto allo spazio espositivo ForuteenArTellaro di Piazza Figoli. La mostra si intitola "Ingannare l’attesa"e rientra nella rassegna "Osare Perdere" a cura di Gino D’Ugo. Il taglio del nastro si terrà il 14 agosto alle 19.

"Nella visione di una minimale esperienza del corpo, Serena Fineschi ci avvicina a una dimensione precaria, in bilico tra ciò che possiamo vedere e la percezione che da essa ne può derivare. Il tempo scorre e, rispetto all’immobile, il gesto del girarsi i pollici è già trasmissione di un’esigenza o di un segnale di impazienza. Attraverso un atto apparentemente insignificante o tacciato di pigrizia, le falangi ruotano a costruire orbite che appaiono infinite e rimandano a un quesito esistenziale. Se l’esperienza del corpo è restituzione della mente, questo gesto contenuto è sintomo di riflessione e rinuncia a ciò che altri si aspettano; lo stesso corpo si sottrae alla funzione e attraverso una compulsiva reiterazione svincola la mente dal percorso automatico confrontandosi col disagio, per un’imminente proseguo - si legge in una nota degli organizzatori -. All’inizio degli anni ‘20 Dino Campana scriveva “Fabbricare, fabbricare, fabbricare/preferisco il rumore del mare…” con la sua triplice ripetizione a rendere manifesto uno stato di disagio e monotonia ritmato dal fardello continuo di necessità quotidiana in una società industrializzata rimandando alla indefinitezza propria dell’infinito, evidenziando il lavoro di costruzione e di demolizione, infruttuoso, folle, nel quale l’uomo moderno è attanagliato. È passato un secolo e la necessità di una critica al nostro vivere, non solo non viene meno, ma richiede una maggiore attenzione per la quale Serena Fineschi ne rimarca concettualmente il significato, a suo modo, ad libitum".