"Il punto più alto", la storia di Gianfranco Bacchi conquista Piazza Mottino a Lerici

Golfo dei Poeti - Nella splendida cornice di Piazza Mottino a Lerici, nella sede della sezione locale della Lega Navale Italiana, è stato presentato “Il Punto più alto” – Sulla rotta di un sogno al comando dell’Amerigo Vespucci, il volume edito da Edizioni Cinque Terre e scritto da Gianfranco Bacchi, Capitano di Vascello della Marina Militare Italiana e, dal 2019, comandante della meravigliosa nave scuola della Marina Militare Italiana.

La presentazione, che ha avuto il patrocinio del Comune di Lerici, ha visto la partecipazione dell’autore, Gianfranco Bacchi, di Davide Besana, autore, illustratore e disegnatore milanese di origine ma ligure d'adozione, e con Maria Cristina Sabatini.

Era inoltre presente il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Nel corso dell’evento il Comandante Bacchi ha raccontato al pubblico intervenuto, le varie tappe che hanno caratterizzato la sua carriera di professionista del mare, dagli esordi come velista in Accademia Navale a Livorno, alla partecipazione ad importanti gare internazionali, fino ad arrivare al comando della “più bella nave al mondo”. Un percorso di crescita che rappresenta un modello a cui ispirarsi per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni.