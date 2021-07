'Il mare dei Poeti. Concerto nel Golfo al calar della sera', a Maralunga un'anteprima del Lerici music festival

Golfo dei Poeti - 'Il mare dei Poeti. Concerto nel Golfo al calar della sera'. Questo il titolo dell'evento anteprima del 'Lerici music festival' (16 luglio-7 agosto) in programma sabato 10 luglio dalle 19.30 nella baia di Maralunga. Una serata in musica dedicata alla marineria che intende rendere omaggio a una terra di naviganti. Protagonisti del concerto, sul singolare palco del Molo dello Stabilimento Elioterapico della Marina Militare, la pianista Elisa Tomellini, interprete di celebri pagine di Rachmaninov e Piazzolla, e il soprano Federica Zanello, accompagnata al pianoforte da Cristiano Paluan, in un Recital dal titolo “Ponchielli e il suo tempo”.



Organizzato dal Lerici Music Festival con il patrocinio del Comune di Lerici e la Lega Navale di Lerici, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Isola del Tino, il concerto inizierà alle 19.30 di sabato 10 luglio per terminare "in sul calar della sera”. Uno spettacolo nato perché vi si assista dal mare - dalle imbarcazioni nella baia - ma la cui fruizione sarà possibile anche dalla spiaggetta di Maralunga, dal Castello o dal Molo dello Stabilimento (con ingresso ad invito e numero posti limitato).



Dall'organizzazione un ringraziamento particolare per la disponibilità e la collaborazione alla Marina Militare.