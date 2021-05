"Il golfo favoloso", a Le Grazie il teatro per le elementari

Golfo dei Poeti - Domani, giovedi 20 maggio alle 10.30 presso la banchina Braccini alle Grazie andrà in scena lo spettacolo "Il golfo favoloso", realizzato dalla Nave di carta in collaborazione con Kraken teatro e il Cantiere della memoria con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando cultura in movimento e il patrocinio del comune di Porto Venere. Lo spettacolo della durata di un'ora recupera e reinterpreta le fiabe di mare del golfo, e’ rivolto alle classi delle scuole elementari di Porto Venere.