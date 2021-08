"I pilastri della terra" di Virginia Zanetti a Tellaro

Golfo dei Poeti - Dal 28 agosto al 17 settembre FourteenartTellaro di piazza Figoli ospiterà “I pilastri della terra” di Virginia Zanetti, all’interno della rassegna Osare perdere a cura di Gino D’Ugo.

Questo progetto di Virginia Zanetti è tuttora in corso in diverse parti del mondo (2016-2021).

L’azione ribalta la prospettiva e ci pone una domanda: l’essere umano, insieme agli altri, è appeso ai cicli della storia del mondo oppure lo sostiene contribuendo a cambiare il destino?

La pace duratura e il benessere delle persone non dipendono solo dalla riforma della società ma anche dalla trasformazione di ogni singola vita che può cambiare sia il destino di una nazione che quello dell’umanità. L’obiettivo è ribaltare il punto di vista, condividere l’esperienza con persone di aree diverse, creare una nuova comunità itinerante alla ricerca di una nuova etica o spiritualità.

Il lavoro esplora i concetti di rinascita e rivoluzione attraverso il capovolgimento della visione.

Camminando per raggiungere cime da cui si “vede” meglio, si parla, si scambiano idee e si crea spontaneamente una nuova comunità di persone. Le persone che fanno le verticali stanno sostenendo il mondo diventando i Pilastri della Terra e innescano un processo di costruzione collettiva di nuovi concetti e nuove vie.