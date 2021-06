Golfo dei Poeti - Inaugurerà sabato 3 luglio alle 21.00 all'oratorio In Selàa di Tellaro la mostra 'Dei liguri apuani la forma', personale dell'artista Carlo Bacci. Sette sculture e otto dipinti che i visitatori potranno visionare fino al 31 luglio in orario serale, dalle 21.00 a mezzanotte. In occasione dell'inaugurazione interverrà in qualità di relatore Alessandro Brizzi. La mostra è accompagnata da uno scritto di Marco Buticchi e uno di Angelo Tonelli.