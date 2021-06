"Dei Liguri Apuani la forma", a Tellaro la personale dell’artista Carlo Bacci

Golfo dei Poeti - “Dedico questa mia personale alle nostre radici terrestri e marine. Ai nostri antenati che hanno vissuto, combattuto e difeso una lingua di terra, non definita dalle cartine geografiche, che si estende dal mar Ligure all'Appennino Tosco Emiliano alle Alpi Apuane: i Liguri Apuani.

Zappe, forconi, vanghe e pennati sono i protagonisti della parte terrestre della mostra.

Gli oggetti della tradizione contadina, da sempre presenti nelle mie opere, consumati dall'usura e dal tempo, passano da oggetto a soggetto, diventando i veri protagonisti della mostra.

Come una sorta di suggestione fanciullesca, le sculture diventano una compagine.

Alte, slanciate e fiere raccolgono l'essenza della tenacia del Ligure Apuano, fino ad evocare le statue stele della Lunigiana. La parte marina della mostra è raccontata sulle tele dal mio mare verticale, una sorta di extraterrestre primitivo, pescioide, con gambe e due bocche che si trasformano di volta in volta a seconda di quello che vogliono raccontare.

Questo mare verticale, che chiamo Forma da più di 20 anni, si muove nel tempo e nello spazio con me, è la sintesi del rapporto tra il territorio e chi lo abita”.



E' così che l'artista Carlo Bacci presenta la personale "Dei Liguri Apuani la forma" che sarà visitabile a Tellaro dal 3 luglio, con il patrocinio del Comune di Lerici.



Carlo Bacci

Dei Liguri Apuani la Forma

Oratorio ‘n Selàa, Tellaro (SP)

dal 3 al 31 luglio 2021

Introduce Alessandro Brizzi



Inaugurazione sabato 3 luglio alle 21

Orario di apertura della mostra 21-24