"Dalla Primavera di Praga all'Autunno caldo", il libro di Pagano e Mirabello al Parco Shelley

Golfo dei Poeti - Il secondo volume del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia” verrà presentato martedì 24 agosto alle 21 a San Terenzo di Lerici (Parco Shelley) per iniziativa dell’Associazione Culturale Mediterraneo e della Società Marittima di Mutuo Soccorso di Lerici, con il patrocinio del Comune di Lerici. Dopo l’introduzione di Bernardo Ratti, presidente della Società Marittima di Mutuo Soccorso, gli autori verranno intervistati da Filippo Paganini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria.



Il secondo volume, intitolato “Dalla Primavera di Praga all’Autunno caldo”, si sofferma sulla “grande occupazione” delle scuole del dicembre 1968, che coinvolse tutto il litorale tirrenico, sulle lotte operaie e su tutti gli altri avvenimenti del biennio, dalla notte della Bussola alla strage di piazza Fontana, offrendo un ritratto compiuto della vita politica, sociale e culturale di tutta la provincia e anche, per molti aspetti, di tutto il Paese.

Tra i protagonisti del secondo Volume ci sono gli studenti lericini, gli operai lericini della Pertusola e del Muggiano - tra cui i loro “capi” Ovidio Iozzelli e Dino Grassi - e delle altre fabbriche, intellettuali e politici come Paolo Bertolani, Enrico Calzolari e Piero Di Sibio, uno dei protagonisti della svolta politica che, nel 1969, vide il ritorno delle sinistre alla guida del Comune.

I testimoni che hanno collaborato al libro sono 341, a cui aggiungere i due autori.

“Caratteristica dell’opera - scrive lo storico Paolo Pezzino nella Prefazione - è lo spettro veramente impressionante degli argomenti trattati: non ci si limita infatti agli aspetti più evidenti delle lotte sindacali degli operai, del movimento degli studenti, dei rapidi mutamenti del mondo politico, ma si prendono in considerazione anche l’evoluzione del costume, della cultura artistica e musicale, dei quadri ideologici, delle pratiche religiose. I due Volumi sono poi corredati da importanti apparati: una cronologia internazionale e nazionale, oltre che locale, appendici documentarie, le schede biografiche dei testimoni, e le fotografie, che fanno parte a pieno titolo dell’interpretazione e della narrazione storiografica. In conclusione un’opera monumentale che restituisce alla Spezia, importante città industriale, il ruolo di primo piano che le spetta nel quadro dei sovvertimenti politico-sociali ed economici degli anni Sessanta”.