"Come conquistare un uomo e tenerselo", all'Arci Solaro la presentazione

Golfo dei Poeti - "Come conquistare un uomo e tenerselo" è il titolo del libro com cui l'autore, Alberto Fiorito, prova a rispondere ad un paio di domande fondamentali per la vita di ogni essere umano: esiste ancora l'amore? E' possibile che ci siano regole da rispettare per trovarlo? Domani sera, 1° settembre, l'Arci Solaro ospita la presentazione del libro con l'accompagnamento del violino del Maestro Claudio Galazzo e, a seguire, cena con l'autore. Appuntamento per le 19 nell'ambito della rassegna estiva "Un mercoledì da piccioni". Per prenotare la cena contattare i numeri: 389.4543405 - 347.6422283.