'A - Bee - C' di Alice Schivardi per la rassegna 'Osare perdere'

Golfo dei Poeti - FourteenArTellaro, al 14 di Piazza Figoli di Tellaro, per la rassegna 'Osare perdere', a cura di Gino D’Ugo, dal 10 (dalle 19.00) al 29 luglio ospita A - Bee - C, di Alice Schivardi.

"La prossima visione e piccola personale nello spazio Fourteen, per la rassegna Osare perdere, è con Alice Schivardi che espone un disegno sulla parete di fondo - spiegano dal presidio culturale tellarese - Un’ ape in bilico sulla bocca, organo della pronuncia della parola e della trasmissione del senso, luogo di confine tra interno ed esterno del corpo. L’immagine è istantanea dell’attimo tra il silenzio e l’emissione del verbo. Alice Schivardi produce questo lavoro nel periodo del lockdown, dove diventa impellente una necessità di sconfinamento, di incontro, di scambio, ma anche la possibilità di poter rendere possibile una vita nuova. Quello dell’ape è un simbolismo eloquente, persuasivo al colpo d’occhio e nella storia, da oriente a occidente, carico di significati. L’ape è spirito della cura e corpo nella difesa di ciò che in modo organizzato e cooperativo costruisce".