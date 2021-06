Volatili in difficoltà, Lipu sempre in prima linea serve collaborazione di tutti

Golfo dei Poeti - Come tutti gli anni in questo periodo, nel pieno della stagione riproduttiva, i volontari della Lipu vengono chiamati a tutte le ore per soccorre animali selvatici in difficoltà. Molte chiamate riguardano giovani gabbiani che abbandonano i loro nidi e vengono trovati a terra perché non ancora pienamente capaci di volare. "Ricordiamo - si legge in una nota - che in questo caso gli animali non vanno raccolti (se non feriti), perché continuano ad essere seguiti dai genitori anche fuori dal nido. Attualmente non esiste un centro di Recupero nella Nostra Provincia. La Regione Liguria, Ente preposto all'organizzazione del soccorso della fauna selvatica, che ricordiamo essere patrimonio indisponibile dello Stato, ha stipulato per la Provincia della Spezia una convenzione con il CRAS CRUMA di Livorno a cui i cittadini si possono rivolgere in alternativa all'unico Cras regionale situato a Campomorone (GE). Sono anni che i volontari cercano di sopperire alla mancanza rispondendo alle segnalazioni ed effettuando anche viaggi a Livorno a proprie spese. Con l'aiuto del Comune della Spezia stiamo cercando di organizzare un servizio di Primo soccorso. Per il bene degli animali in difficoltà occorre la massima collaborazione di tutti, dal singolo cittadino, che oltre alla segnalazione deve essere disposto ad una collaborazione fattiva, alla Regione, ai comuni e alle forze di polizia. Un bel esempio di collaborazione è avvenuto recentemente quando è stato segnalato un gabbiano adulto ferito alla Palmaria. Grazie alla disponibilità e sensibilità della Capitaneria di Porto e alla sezione navale dei Vigili del Fuoco, che ha messo a disposizione un mezzo, una nostra volontaria ha potuto raggiungere l'isola e recuperare l'animale".