Venere Azzurra e Lega navale Lerici, cordoglio per la scomparsa di Francesco Cecchettini

Golfo dei Poeti - La Borgata Marinara Venere Azzurra si unisce al cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Francesco Cecchettini. “Abbiamo trascorso tantissimo tempo insieme, non mi sembra ancora possibile – ricorda Riccardo Bruni, capo borgata della Venere Azzurra – Un grande amore per il mare e per lo sport legava Francesco alla Borgata Marinara Venere Azzurra di cui è stato allenatore e direttore sportivo per una vita... Abbiamo perso un uomo dalle grandi qualità ed io ho perso un amico sincero”. Alle numerose attestazione di cordoglio alla famiglia anche le condoglianze del Presidente della Lega Navale sezione di Lerici Maurizio Moglia, dei consiglieri e dei soci tutti.