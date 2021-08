Tre rapine di fila a Lerici: fermati un 17enne e un 18enne

Golfo dei Poeti - Tre rapine hanno sconvolto Lerici. Le vittime sono un turista e due lericini. Tutti presi di mira da una gang di giovanissimi. A smascherare gli autori dei reati sono stati i carabinieri con un'indagine lampo. La zona di attacco e il modus operandi erano sempre gli stessi: lungomare di Lerici e le vittime venivano avvicinate, poi con pesanti minacce venivano costrette a consegnare ciò che volevano i malintenzionati. Ad essere denunciati per rapina in concorso sono due giovanissimi, uno dei quali ancora minorenni residenti nel Milanese.

In una nota dei carabinieri, che hanno condotto le indagini si legge: "Il gruppo, partito dalla provincia lombarda, si è diretto a Lerici con il chiaro intento di mettere a segno i “colpi”: il loro agire è stato sempre lo stesso, le vittime venivano avvicinate dai malintenzionati e sotto minaccia e con violenza sono state costrette a consegnare loro quanto richiesto. La prima vittima, un minorenne in vacanza, proveniente da Crema è stato rapinato del suo telefono cellulare sul lungomare, nella zona della “Venere Azzurra”; a poche ore di distanza gli altri due giovani lericini, un minorenne di anni 16 ed un 24enne, in due distinti episodi, sono stati invece rapinati dei loro portafogli contenenti alcune centinaia di euro in contanti mentre uno di loro è stato costretto anche a consegnare una collanina in oro che portava al collo".

"Nel pomeriggio del 10 agosto - si legge ancora nella nota -, una pattuglia del Radiomobile di Sarzana, dopo aver appreso dai colleghi delle tre rapine consumate a Lerici, in particolare all’altezza della “Venere Azzurra”, constatando la similitudine tra gli episodi e consci della medesima descrizione fornita dalle vittime, intuivano che gli eventi delittuosi potevano fra loro esser collegati. Per tale ragione, quindi, decidevano di ispezionare le località balneari della giurisdizione dove, probabilmente, i presunti autori avrebbero potuto perpetrare ulteriori reati".

I carabinieri sono così giunti a Bocca di Magra del Comune di Ameglia dove hanno notato la presenza di un ragazzo che indossava gli abiti descritti dai denuncianti. "Il ragazzo veniva quindi fermato ed identificato - si legge ancora nella nota -: si trattava di un giovane minorenne di 17 anni, di origine marocchina ma nato e dimorante nell’interland milanese, già conosciuto dalle forze dell’ordine".

Proseguivano così gli accertamenti dei Carabinieri che, tramite riconoscimenti fotografici effettuati dalle vittime presso la Stazione Carabinieri di Lerici e gli Uffici del Radiomobile di Sarzana, sono arrivati all'identificazione anche dell'altro complice: un ragazzo appena maggiorenne, di anni 18, sempre di nazionalità marocchina, ma anch’egli residente nell’hinterland milanese. Sono in corso ulteriori approfondimenti per chiarire se vi siano altri complici coinvolti nella vicenda.