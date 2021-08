Taglio al piede, chiama il 112. Operatori e mezzi intervengono davanti al castello di Lerici

Golfo dei Poeti - Erano da poco passate le 14.30 quando la sala operativa della Guardia Costiera della Spezia riceveva tramite il numero unico di emergenza 112, una richiesta di soccorso da parte di un diportista a bordo della propria unità da diporto, a Lerici nelle acque antistanti il castello. La compagna del segnalante necessitava di urgenti cure mediche dopo essersi procurata un taglio ad un arto inferiore. Sul posto la la moto d’acqua dei vigili del Fuoco partita da Lerici e la Motovedetta della Capitaneria di Porto della Spezia, mentre in contatto con la centrale del 118 una ambulanza con personale sanitario veniva inviata nel porto di Lerici, pronto per imbarcare sulla motovedetta della Guardia Costiera che intanto si dirigeva in zona. Imbarcati a bordo i sanitari l’unità di soccorso dirigeva verso il natante con a bordo la turista infortunata, mentre la moto d’acqua provvedeva a prestare assistenza. La persona soccorsa ha così raggiunto in sicurezza l’approdo di Lerici e veniva affidata alle cure dei sanitari.