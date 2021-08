Spiagge piene e infortuni, ragazza si ferisce ad una gamba

Vigili del fuoco impegnatissimi per prestare soccorso ai bagnanti nella settimana più vacanziera dell'estate.

Golfo dei Poeti - Nei giorni più vacanzieri dell'anno, ancora un soccorso per l'equipaggio dei Vigili del Fuoco del presidio acquatico del Comune di Lerici. Questa volta la zona dell'intervento è la baia dietro al castello di Lerici: qui una ragazza a bordo di un natante, probabilmente a causa di una caduta, ha riportato una ferita lacero contusa ad una gamba. Il soccorritore a bordo della moto si è velocemente avvicinato all'imbarcazione e una volta a bordo ha provveduto a stabilizzare la ragazza per il trasporto.



Da un'imbarcazione vicina è poi giunto un importante aiuto da un medico, libero dal servizio, che ha aiutato i soccorritori nelle operazioni di stabilizzazione. Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto della Spezia, si è deciso per il trasporto della ragazza direttamente a bordo della imbarcazione su cui si trovava, assistita dal soccorritore salito a bordo, al molo di Lerici dove ad attenderla c'era il personale sanitario della Pubblica Assistenza. Nei giorni scorsi la moto d'acqua del presidio lericino ha operato altri interventi di soccorso ed ausilio soprattutto nel litorale compreso tra Tellaro e punta Corvo.