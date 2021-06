Si accannisce sull'autobus perché l'autista gli impedisce di salire, follia alcolica a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Momenti di concitazione e stupore, ieri pomeriggio a Porto Venere, dove uno spezzino di 30 anni ha dato in escandescenze di fronte al diniego alla salire imposto dall'autista dell'autobus che lo aveva valutato in stato di abbrezza. La prova che non si sbagliasse è arrivata pochi istanti dopo.

Il ragazzo ha cercato in tutti i modi di salire, finendo per intralciare il traffico e rischiando di essere investito da uno scooter con una coppia a bordo.

Un malinteso con il conducente del motorino e il 30enne era pronto ad attaccar briga, ma i passanti sono riusciti a evitare il contatto tra i due.

Pochi minuti dopo, quando il giovanotto aveva già sgofato la sua ira su alcuni arredi urbani, è andato in scena il bis: nuovo tentativo di salire a bordo di un autobus e nuovamente le porte non si sono aperte. E questa volta il ragazzo se l'è presa con il mezzo, prendendo a pugni lo specchietto lato guidatore e asportando le le guarnizioni delle portiere. Il tutto con i telefonini dei presenti che riprendevano la scena.



Il giovane spezzino, che ha avuto un diverbio anche con alcuni stranieri che lo avevano filmato, è stato fermato dai Carabinieri e denunciato per danneggiamenti.