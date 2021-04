Se ne va Luigi Bello, cordoglio alle Grazie

Golfo dei Poeti - Cordoglio alle Grazie per la scomparsa di Luigi Bello, uomo di mare, maestro d'ascia, costruttore navale, maestro d’ascia e tra i fondatori della locale Pro Loco. Aveva 93 anni. "Luigi era un artigiano, in ogni senso, sino a fare del proprio lavoro un’arte - lo ricordano dalla Pro Loco -. Lo ricordiamo con orgoglio tra i fondatori della Pro Loco, oppure nel realizzare capolavori grazie ai quali abbiamo portato per le strade spezzine la nostra realtà di borgo durante le sfilate del Palio del Golfo. Negli ultimi anni le sue storie di vita marinara ci hanno fatto viaggiale nel tempo e nello spazio attraverso le pagine del nostro giornalino Ria. In un momento di grande tristezza ci rincuora la testimonianza che Luigi, uomo di tradizioni e maestro nel lavoro, ha lasciato indelebile nella nostra comunità". I funerali si terranno sabato 17 aprile alle ore 11.00 al Santuario di Nostra Signora delle Grazie.