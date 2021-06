Scontro tra un motoscafo e un gommone, due all'ospedale

Golfo dei Poeti - Due persone all'ospedale e un fascicolo di indagine aperto dal magistrato. Ma l'impressione è che le cose potessero finire anche peggio. A pochi giorni dagli incidenti mortali tra imbarcazioni che si sono verificati sul Lago di Garda e sul Lago di Como, anche nel Golfo dei poeti questa mattina si è sfiorata la tragedia.



Lo scontro, che stando a quanto appreso ha visto coinvolto un motoscafo da diporto e un gommone da lavoro di una ditta di lavorazione subacquee, è avvenuto nei pressi di un pontile in località Panigaglia all’interno del porto.

Immediato l’invio sul posto della motovedetta SAR CP 865 della Capitaneria di porto per soccorrere i conducenti delle due unità. Pronto anche l’intervento del 118 che con due ambulanze della Pubblica assistenza di Le Grazie procedeva a ricevere i due infortunati e a portarli prontamente al Sant'Andrea con un ferito con sospetta frattura della gamba.

Sul posto, da terra, è intervenuto anche il Nucleo Operativo della Capitaneria di porto della Spezia per acquisire le prime informazioni sull’accaduto necessarie per la ricostruzione della dinamica dell’evento delle responsabilità.

Costantemente informato il magistrato di turno per i primi accertamenti e per le direttive sui profili penalmente rilevanti. Sul sinistro marittimo verrà, comunque, condotta dalla Capitaneria di porto della Spezia l’inchiesta sommaria, di natura amministrativa, sulle cause, circostanze e responsabilità dell’incidente. Per l’esatta dinamica dell’evento sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere presenti nella zona.