Scontro al Bracco: muore un motociclista di Lerici

L'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta quando in località Maccale è entrato in collisione con un'auto. Le cause sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Golfo dei Poeti - Tragedia al Bracco. Un motociclista lericino, di 58 anni, è morto oggi a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto in giornata tra i tornanti della strada. La vittima, come riporta Ansa, è residente a Lerici ed è deceduta nonostante i tentativi del personale medico del 118 e dei volontari della Croce Verde di Casarza Ligure e l'intervnto dei medici dell' ospedale San Martino dove era stato trasportato con l'elicottero dei Vigili del fuoco.



Lo scontro è avvenuto appena passata località Maccale, in una curva. Per cause che saranno accertate dai carabinieri di Sestri Levante , il centauro che procedeva verso Sestri è finito contro una autovettura condotta da un cittadino sudamericano. Nell' impatto il 58enne in sella alla moto è finito nel bosco ed è stato recuperato dai vigili del fuoco di Chiavari.