Sassi contro la scuola: bimbo colpito, due denunciati

Golfo dei Poeti - Avevano scagliato delle pietre contro la scuola a Lerici ma sono stati individuati, denunciati anche alla Procura dei minori di Genova. E' arrivato l'epilogo di una serrata e minuziosa attività di indagine dei Carabinieri della Stazione di Lerici che hanno denunciato due giovani del luogo, uno appena maggiorenne ed un altro minorenne, peraltro già conosciuti per alcuni piccoli fatti che li avevano visti coinvolti.

Le indagini erano state avviate quando lo scorso 24 marzo, durante l’orario scolastico, un alunno frequentante la quinta della scuola primaria di Piazza Bacigalupi, recatosi in bagno, era stato colpito alla spalla da alcuni piccoli sassi lanciati dall’esterno della scuola un paio di giovani, che avevano anche gridato offese e minacce. L’atto, oltre a causare spavento nella piccola vittima, aveva destato scompiglio e preoccupazione nella comunità locale. Grazie al fatto che il bambino aveva trovato la forza ed il coraggio di allertare subito il personale scolastico, che a sua volta aveva contattato i carabinieri, i militari avevano potuto avviare tempestivamente le indagini.

Grazie alle testimonianze raccolte e dopo un’attenta visione delle telecamere comunali di videosorveglianza collocate nelle adiacenze del plesso scolastico, i carabinieri sono riusciti ad individuare i colpevoli e a riconoscerli. I due sono stati così compiutamente identificati e denunciati all’e due Procure competenti, rispettivamente quella di Spezia per il maggiorenne e quella per i minorenni di Genova, per i reati di lesioni personali, minacce, ingiurie e lancio pericoloso di cose in concorso.