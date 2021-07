Rumori molesti, più controlli a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Ieri, nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza (si veda QUI, ndr), alla presenza del Sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, è stata esaminata la situazione di Porto Venere dove, spiega in una nota la prefettura, "recentemente si sono registrati episodi di disturbo alla quiete pubblica a tarda notte da parte di imbarcazioni, giudicati sporadici. La Guardia di Finanza è stata comunque sensibilizzata ad un’attenta vigilanza ed a un pronto intervento in mare. Più diffusi sono gli episodi di maleducazione ed i rumori molesti da parte di bande di ragazzini nel cuore della notte, per contenere i quali è stata disposta un’intensificazione dei servizi da parte dell’Arma dei Carabinieri".