Ritoratore fa sparire sedie e tavoli da un bar di Lerici, scoperto e denunciato

Golfo dei Poeti - Si è risolto dopo pochi giorni il mistero di sedie e tavoli posizionati all'esterno di un bar-tabacchi alla Venere Azzurra di Lerici spariti nel nulla lo scorso 15 maggio. Dopo la denuncia presentata dal titolare per il furto dei nuovissimi oggetti di arredamento, i Carabinieri di Lerici hanno avviato tutti gli accertamenti del caso in sinergia con la Polizia Locale. L'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza ha infatti permesso di riconoscere l'autore del furto, un ristoratore della zona già noto agli inquirenti.

La perquisizione presso la sua abitazione e nei locali gestiti a Lerici e alla Spezia ha così permesso ai militari di ritrovare la refurtiva e restituirla al legittimo proprietario. L'autore del gesto è stato invece denunciato per furto aggravato e ricettazione.