Rissa sul lungomare, a Lerici denunciati tre giovanissimi. C'è anche un minorenne

Golfo dei Poeti - Notte di fine agosto con una Lerici ancora molto viva e piena di turisti. Una notte che tuttavia finirà con l'intervento dei carabinieri di Sarzana che hanno denunciato due ventenni e uno appena sedicenne - originari dell’Emilia Romagna per aver preso parte ad una rissa, scaturita sul lungomare lericino. Mentre i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si trovavano infatti transitare in quella zona, sotto ai loro occhi e senza un apparente motivo un gruppo di giovani ha iniziato a litigare violentemente. La lite si è subito trasformata in una vera e propria rissa, con calci e pugni. Da qui l'intervento per dividere le parti con l'ausilio di altre pattuglie in supporto, arrivate poco dopo.

Alla fine, dopo aver riportato la situazione alla calma, i carabinieri sono riusciti a identificare i tre partecipanti alla rissa, denunciandoli a piede libero. Rischiano ora una multa sino a 309 euro. A loro carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa di centodue euro ciascuno per ubriachezza molesta e violazione delle vigenti normative antiCovid.