Porto Venere, chiedono il 'pizzo' a un artista di strada per suonare sul lungomare

La vittima era un giovanissimo violinista. Dichiarati in arresto per tentata estorsione in concorso, i due romeni stamani sono comparsi in Tribunale ma, dagli elementi emersi in dibattimento, non è stata ritenuta sussistente la flagranza di reato.

Golfo dei Poeti - Li hanno notati i turisti e, in particolare, il gestore di un locale pubblico, nella centralissima Piazza Bastreri a Porto Venere. Erano tre uomini e stavano litigando tra di loro, anche se le loro parole non erano del tutto chiare, poiché parlavano anche in lingua straniera, forse rumeno. Ma era evidente che due di loro si stavano accanendo contro il terzo, il più giovane, un violinista, uno dei tanti artisti di strada che, approfittando in questo periodo della nutrita presenza di turisti e passanti che passeggiano per le vie di Portovenere e delle Cinque Terre, li intrattiene suonando a bordo strada per racimolare qualche soldo.



Stando a quanto riferito dal violinista e da un testimone, i due che lo avevano avvicinato, risultati essere padre e figlio di nazionalità romena, stavano cercando di imporgli una sorta di “pizzo” affinché potesse esibirsi nei luoghi che asserivano essere sotto il loro controllo: secondo loro nessuno potrebbe suonare sul lungomare senza una loro preciso permesso, permesso per ottenere il quale servirebbero circa 200 euro settimanali, a pena di minacce personali e di danneggiamento degli strumenti musicali.



Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Porto Venere, supportata da colleghi della capoluogo, che hanno provveduto ad accompagnare tutti in caserma. La vittima, nello sporgere denuncia, ha inoltre evidenziato che i due suoi connazionali gli avrebbero rivolto analoghe richieste estorsive qualche giorno prima allorquando stava suonando alla Spezia in Via del Prione. Dichiarati in arresto per tentata estorsione in concorso, i due romeni stamani sono comparsi in Tribunale ma, dagli elementi emersi in dibattimento, non è stata ritenuta sussistente la flagranza di reato e sono stati immediatamente liberati al termine dell’udienza stessa.