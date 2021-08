Palmaria, divieto di balneazione al Terrizzo

Golfo dei Poeti - Divieto temporaneo di balneazione nella zona antistante la Locanda Lorena, in Palmaria, al Terrizzo. Lo dispone l'ordinanza emessa oggi dal sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani. Un provvedimento che segue un'altra ordinanza, sempre odierna, nella quale la Struttura complessa Igiene degli alimenti di origine animale di Asl5 comunica la sospensione temporanea di raccolta e commercializzazione dei molluschi nel sito (attualmente comunque non in produzione); ordinanza motivata, si apprende, dall'avvistamento in mattinata di un limitato sversamento, segnalato dalla Capitaneria. In seguito al provvedimento Asl, come detto, è quindi arrivata scelta del primo cittadino di interdire temporaneamente la balneazione, in via preventiva e precauzionale, per un raggio i cento metri dalla costa (come illustrato nell'immagine). Il divieto, si legge nell'ordinanza, permarrà fino a positivo esito dei campioni.