Malore alla Palmaria, persona recuperata e trasportata al Sant'Andrea

Golfo dei Poeti - Erano quasi le 9 di questa mattina, quando la sala operativa della Capitaneria di Porto della Spezia riceveva una richiesta di intervento, tramite il 118, per assistenza a persona colta da malore sull’isola Palmaria. La motovedetta dirigeva a tutta velocità verso l’isola, raggiunta in pochi minuti. Sul posto, i militari coadiuvavano il personale per il recupero della persona colta da malore, successivamente trasbordata sulla motovedetta Sar, dopo aver ricevuto la prima assistenza medica. Una volta stabilizzata a bordo, veniva trasferita al Molo Italia della Spezia ove ad attenderla c’era l’ambulanza, pronta a trasferirla per le cure del caso presso il locale ospedale Sant'Andrea.

Nel trascorso fine settimana la Guardia Costiera della Spezia aveva altresì coordinato altre due attività di soccorso, intervenendo con unità navali dipendenti congiuntamente al personale del 118 e dei vigili del fuoco, a favore di persone infortunate sia sull’Isola Palmaria che in località Punta Pineda (Comune di Riomaggiore).