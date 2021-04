Lerici piange 'Nembo' Gatti, una vita nel Palio

Golfo dei Poeti - Lerici piange la prematura scomparsa di Giuseppe Gatti, per tutti 'Nembo'. Classe '56, benvoluto e molto conosciuto, aveva preso parte a una ventina di edizioni del Palio del Golfo, regatando per diverse borgate tra gli anni Settanta e Novanta, come anche ricordato quest'oggi da Massimo Gianello, presidente del Comitato delle borgate. La triste notizia, diffusasi nella comunità come sui social network, ha visto tantissimi lericini e non salutare Gatti con commozione e partecipazione.