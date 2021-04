Lerici, mercoledì prossimo manutenzione sulla rete elettrica

Golfo dei Poeti - Enel distribuzione informa che nella giornata di mercoledì 14 aprile effettuerà lavori di manutenzione agli impianti di Lerici. L’intervento interesserà la centrale elettrica di Calata Mazzini. La manutenzione avrà luogo dalle ore 8.30 alle ore 15.00. L’interruzione dell’energia riguarderà a rotazione le utenze situate nelle vie indicate nel volantino allegato all'articolo ma, in ogni caso, per una durata massima di 2 ore comprese nella fascia oraria indicata (dalle 8.30 alle 15.00).