Lerici dice addio al giovane Marco Dollinar

Golfo dei Poeti - Lerici piange Marco Dollinar, spentosi nelle scorse ore a poco più di trent'anni. La notizia, diffusasi stamani, ha addolorato la comunità lericina. Il sindaco Paoletti ha inteso ricordare il ragazzo riportando un pensiero del poeta e studioso Angelo Tonelli: “Ci ha lasciati questa notte giovanissimo Marco Dollinar, per me Marchetto, nobile figura di artista gentile e 'maledetto', capace di vertigini celesti e inabissamenti infernali. Ci lascia il senso di una grazia strappata al buio, e le sue musiche ora catartiche ora contemplative. Grazie Marco che conoscevi a memoria tanti miei libri e che ho visto crescere e fiorire come un fiore di oleandro. Ovunque tu sia, ti penso Libera Luce. Dormi, vola, riposa. Muore anche il mare”.