Le Grazie, divieto di balneazione alla Rotonda della chiesa

Golfo dei Poeti - Divieto di balneazione per qualche giorno nelle acque antistanti la spiaggia della Rotonda della chiesa a Le Grazie. Lo ha stabilito il Comune di Porto Venere, in seguito alla comunicazione dell'esito sfavorevole di campione routinario delle acque di balneazione (con campionamento supplettivo) da parte di Arpal.



Non sono chiare le cause dei valori fuori dai parametri, visto che non sono stati segnalati eventi eccezionali (come guasti o sversamenti) nei giorni immediatamente precedente l'informativa di Arpal (che è del 16 giugno). La sospensione della balneazione è in ogni caso temporanea e nei prossimi giorni, quando i campionamenti ritorneranno a dare esito positivo, tutto dovrebbe ritornare alla normalità.